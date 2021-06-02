Стрельба из пневматики в Заречье: уголовное дело передано в суд

В Туле 26-летний мужчина обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 23 апреля на улице Галкина пьяный обвиняемый выстрелил в ногу прохожему из электропневматического автомата. Чуть позже он произвел не менее шести выстрелов в трех подростков, причинив им различные телесные повреждения.

Уголовное дело в отношении туляка передано в суд для рассмотрения по существу.