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Стрельба из пневматики в Заречье: уголовное дело передано в суд

Стрельба из пневматики в Заречье: уголовное дело передано в суд

26-летний гражданин «подстрелил» четырех человек.

В Туле 26-летний мужчина обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.  
 
По версии следствия, 23 апреля на улице Галкина пьяный обвиняемый выстрелил в ногу прохожему из электропневматического автомата. Чуть позже он произвел не менее шести выстрелов в трех подростков, причинив им различные телесные повреждения.
 
Уголовное дело в отношении туляка передано в суд для рассмотрения по существу. 
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