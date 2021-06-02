Чисто, честно, прозрачно

Рейтинг народного доверия по результатам общественного вопроса не оставил никаких сомнений в том, что единороссы провели процедуру честно и максимально демократично.

Впервые процедура всенародного отбора кандидатов от «Единой России» прошла в нашей области, как и по всей стране, столь масштабно и с применением цифровых новаций. О том, как прошла неделя предварительного голосования главной политической силы страны, шла речь на брифинге в региональном исполкоме «Единой России».

О его особенностях и результатах журналистам рассказали первый заместитель секретаря регионального отделения партии Олег Иванов и член регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин.

– Впервые предварительное партийное голосование «Единой России» дало возможность людям стать его участниками на протяжении семи дней. С 24 по 30 мая по всей стране шел всенародный отбор кандидатов, которые представят партию на выборах депутатов Госдумы, — напомнил Олег Иванов.

– Процедура проводилась по открытой модели в двух форматах — электронном и очном. В воскресенье в регионе работали 218 участков для офлайн-голосования, из них четыре — тематические. Это «Тульская гармонь», «Тульский самовар», «Тульский пряник» и участок «Патриотический». На данных площадках избиратели участвовали в различных активностях и мастер-классах.

Все счетные участки накануне прошли приемку. Оценивалось их оформление, брендирование, наличие средств индивидуальной защиты, антисептиков и термометров, индивидуальных ручек для заполнения бюллетеней и других атрибутов санитарно-эпидемиологической безопасности.

Всего для членов участковых счетных комиссий (УСК) и избирателей было заготовлено более 100 тысяч СИЗов. Кроме этого, в целях санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдались ограничения по числу участников процесса — одновременно на участке могли находиться не более 20 человек.

Помимо голосования за кандидатов избиратели Тульской области могли внести свои предложения в Программу развития региона до 2026 года. Для этого каждый получал специальный бланк, в котором содержатся направления документа, а также раздел для народных инициатив.

Кроме этого, избирателям региона с помощью специального мобильного сервиса предлагалось поделиться своим мнением о процедуре предварительного голосования и оценить его открытость.

Итоговая явка на предварительном голосовании составила 13,4%, из них более 30 000 избирателей проголосовали электронным способом.

В 183-м «Тульском» округе победил депутат Госдумы Виктор Дзюба.

В 184-м округе победу одержала уполномоченный представитель губернатора Надежда Школкина.

По единому федеральному округу — «партийному списку» — тройка лидеров выглядит следующим образом:

1-е место занял секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Николай Воробьев,

на 2-м месте — депутат Государственной Думы Николай Петрунин,

замыкает тройку лидеров предварительного голосования депутат областной Думы, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

– Говоря об итогах предварительного партийного голосования, его с полным правом можно назвать уникальным, беспрецедентным партийным проектом, — подчеркнул Олег Иванов. — Тем более, в него пришла цифровизация, новые онлайн-инструменты для удобства избирателей и чистоты процесса. Предварительное голосование в Тульской области показало высокий уровень поддержки и доверия людей. Это настоящий экзамен для нашей партии накануне больших выборов. И этот шаг невозможно было бы сделать без поддержки земляков.

Представитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин напомнил, что штаб наблюдателей, созданный при Общественной палате Тульской области, объединил неравнодушных, активных жителей области, готовых включиться в работу по обеспечению законности и честности выборов. В день предварительных выборов активистами было реализовано расширенное тестирование проекта «За честное голосование», направленного на максимальное информирование жителей о честности и прозрачности процедуры.

Общественный штаб осуществлял наблюдение на счетных участках 30 мая и проверил их готовность накануне.

– Здесь были оборудованы специальные места для голосования, имелись списки участников голосования, бюллетени для голосования оформлены надлежащим образом, обеспечено соблюдение санитарных норм, а также на всех участках оформлены информационные стенды. Помещения для голосования открылись в установленное законом время, нарушений порядка проведения голосования не было выявлено, — проинформировал Андрей Белобрагин.

Также общественный штаб инициировал общественный опрос на счетных участках, где был размещен плакат с QR-кодом и предложением принять участие в опросе. После сканирования пользователь попадал на лендинг, где выбирал соцсеть или мессенджер для прохождения опроса. Оставить свое мнение можно было по телефону. В режиме реального времени жители могли видеть на главных новостных площадках, на сайте Общественной палаты Тульской области, как проходит голосование, имеются ли замечания, как проходит подсчет голосов.

Члены штаба, в свою очередь, оперативно отреагировали на сообщение граждан, обеспечив онлайн трансляцию данных о голосовании на сайте Общественной палаты Тульской области, крупных СМИ региона и сообществах в социальных сетях. На основании ответов участников был подготовлен общий рейтинг.

– Итоги инициативного опроса среди граждан, принявших участие в предварительном голосовании на счетных участках, по телефону, с использованием мессенджеров и социальных сетей, участие в котором носило добровольный и необязательный характер, отражают прозрачность и честность выборов, — акцентировал Андрей Белобрагин. – Так, на основании ответов 8956 граждан рейтинг честности и прозрачности голосования по десятибалльной системе — 9,73. Проект «За честное голосование!», на наш взгляд, является необходимым для жителей региона и будет реализован на избирательных участках Тульской области в день Единого голосования в сентябре 2021 года.