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«Накажи автохама»: в Заречье Kia пролетела по попутным путям на красный свет
Кадр из видео

«Накажи автохама»: в Заречье Kia пролетела по попутным путям на красный свет

Нарушение было зафиксировано видеорегистратором нашего читателя на ул. Октябрьской.

Продолжаем делиться с вами видеороликами, присланными в рубрику «Накажи автохама». Сегодня в центре внимания – водитель Kia Rio с госномером: Т720НР71, который грубо нарушил ПДД на ул. Октябрьской.

10 мая, около 11.00, он, не желая стоять на светофоре, объехал скопившиеся на перекрёстке автомобили по трамвайным путям попутного направления, не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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