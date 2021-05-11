В Туле полицейские гоняли «Тойоту»: у водителя нашли гранату и пистолет

По предварительной информации, пистолет является пневматическим, а вот гранату будут проверять взрывотехники.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 10 мая сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования улиц Тулы обратили внимание на «Тойоту Селика», которая двигалась без регистрационного знака. Они подали водителю сигнал для остановки, однако тот увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские начали преследование.

Погоня велась по нескольким улицам: ул. Фрунзе, Вересаева, Первомайская, Гоголевская, Халтурина, удалось догнать машину только в районе дома №34 по ул. Бундурина. При досмотре у водителя нашли нож и пистолет. При детальном осмотре орудие оказалось пневматическим. Также в салоне обнаружен кастет и предмет, внешне похожий на гранату.

Со слов водителя, он приобрел пистолет и гранату в одном из магазинов на пр. Ленина.

На момент публикации новости на месте работала следственно-оперативная группа, которая ожидала приезда кинолога с собакой, натренированной на поиск взрывчатых веществ, чтобы установить является ли граната боевой или же это муляж.

По предварительной информации, мужчина лишен права на управление транспортным средством.