Отопительный сезон в Туле официально завершен

Отопительный сезон в Туле завершен. Соответствующее постановление сегодня, 11 мая, подписал глава городской администрации Дмитрий Миляев.

Напомним, окончание отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, в течение пяти дней она должна быть выше +8 градусов. В конце апреля было принято решение не отключать отопление из-за нестабильной погоды. По прогнозам синоптиков, уже на этой неделе в регион придет июньское тепло.