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Отопительный сезон в Туле официально завершен

Отопительный сезон в Туле официально завершен

Об этом сообщили в городской администрации.

Отопительный сезон в Туле завершен. Соответствующее постановление сегодня, 11 мая, подписал глава городской администрации Дмитрий Миляев.

Напомним, окончание отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, в течение пяти дней она должна быть выше +8 градусов. В конце апреля было принято решение не отключать отопление из-за нестабильной погоды. По прогнозам синоптиков, уже на этой неделе в регион придет июньское тепло.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:39 +2
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