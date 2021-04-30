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В Туле инженера оштрафовали на 1,3 млн рублей за взятку
Изображение Mayya666 с сайта Pixabay.

В Туле инженера оштрафовали на 1,3 млн рублей за взятку

По версии следствия, мужчина получил 35 тысяч рублей от организации-подрядчика по благоустройству дворов.

В Туле сотрудник отдела благоустройства муниципального учреждения приговорен к штрафу в размере более миллиона рублей за получение взятки в сумме 35 тысяч. По информации Myslo, речь идет об Андрее Ерохине, который три года назад проходил свидетелем по уголовному делу о хищении сотрудникам Государственной службы единого заказчика и подрядчика бюджетных денег на ремонте тульских дворов.
 
Как установили следствие и суд, с ноября 2020 по январь 2021 года инженер муниципального учреждения по частям получил от организации-подрядчика 35 тысяч рублей. Деньги Андрей Ерохин брал за беспрепятственную приемку работ по благоустройству дворовых территорий и ускорение подготовки документации выполненных работ к оплате. Позже он намеревался получить оставшуюся часть в размере 15 тысяч рублей.
 
Ерохина признали виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица).
 
«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:58 +4
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