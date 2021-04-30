«Выпустите собаку!»: туляки обсуждают запертого в машине пса

Фото из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».

Прохожие заметили сидящего в авто пса и развернули операцию по его спасению. Хотя она не требовалась.

Туляки рассказали, что в припаркованном на проспекте Ленина автомобиле ВАЗ-2105 уже несколько дней сидит пес.

– Собака заперта в машине. Хозяина не видно. Пес без еды и воды, — такой пост появился в соцсетях.

Мнения пользователей насчет этой ситуации разделились. Одни осудили действия хозяина и призвали немедленно выпустить собаку. К слову, некоторые были настроены весьма радикально.

- Вызвать МЧС, они вскроют машину и узнают, кто хозяин.

- Бедная, может, стоит куда-то позвонить, чтобы вытащили ее оттуда? Помрёт же, ведь воздуха тоже наверняка не хватает.

Другие были уверены, что всё под контролем, мол, у хозяина наверняка есть причины держать собаку в машине.

- Машина стоит открытая, на правой передней двери открыто окно. Если бы пес захотел, он бы вылез. Может быть, он туда и залез сам, нашел укромное местечко. Выходит и заходит, когда хочет.

- Чё все взбаламутились? Пёсель там прекрасно лежит у радиатора греется. И кто вообще придумал, что он там голодный? Возможно, его хозяин приходит и вечером кормит, а в машине держит бог знает по каким причинам. Может, дома для него места нет.

Неравнодушные горожане отправились на Зеленстрой, чтобы спасти несчастную собаку.

Однако выяснилось, что помощь ей не требуется.

В машине было приоткрыто окно со стороны водителя, а задняя дверь оказалась незапертой. Активисты вызвали на место полицию, напоили и покормили собаку.

Хозяин животного пояснил, что оставляет пса в машине из-за соседей, а на ночь забирает его домой.

Друзья, что вы думаете об этой ситуации? Стоит ли вмешиваться в такие истории?