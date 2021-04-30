новости
новости
Регистрация
«Выпустите собаку!»: туляки обсуждают запертого в машине пса
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».

«Выпустите собаку!»: туляки обсуждают запертого в машине пса

Прохожие заметили сидящего в авто пса и развернули операцию по его спасению. Хотя она не требовалась.

Туляки рассказали, что в припаркованном на проспекте Ленина автомобиле ВАЗ-2105 уже несколько дней сидит пес.

– Собака заперта в машине. Хозяина не видно. Пес без еды и воды, — такой пост появился в соцсетях.

Мнения пользователей насчет этой ситуации разделились. Одни осудили действия хозяина и призвали немедленно выпустить собаку. К слову, некоторые были настроены весьма радикально. 

- Вызвать МЧС, они вскроют машину и узнают, кто хозяин.

- Бедная, может, стоит куда-то позвонить, чтобы вытащили ее оттуда? Помрёт же, ведь воздуха тоже наверняка не хватает.

Другие были уверены, что всё под контролем, мол, у хозяина наверняка есть причины держать собаку в машине.

- Машина стоит открытая, на правой передней двери открыто окно. Если бы пес захотел, он бы вылез. Может быть, он туда и залез сам, нашел укромное местечко. Выходит и заходит, когда хочет.

- Чё все взбаламутились? Пёсель там прекрасно лежит у радиатора греется. И кто вообще придумал, что он там голодный? Возможно, его хозяин приходит и вечером кормит, а в машине держит бог знает по каким причинам. Может, дома для него места нет.

Неравнодушные горожане отправились на Зеленстрой, чтобы спасти несчастную собаку.
Однако выяснилось, что помощь ей не требуется. 

В машине было приоткрыто окно со стороны водителя, а задняя дверь оказалась незапертой. Активисты вызвали на место полицию, напоили и покормили собаку. 

Хозяин животного пояснил, что оставляет пса в машине из-за соседей, а на ночь забирает его домой. 

 

Друзья, что вы думаете об этой ситуации? Стоит ли вмешиваться в такие истории?

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:12 +10
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
запертая в машине собака

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине пожар уничтожил «Купеческие ряды»
В Алексине пожар уничтожил «Купеческие ряды»
В Туле инженера оштрафовали на 1,3 млн рублей за взятку
В Туле инженера оштрафовали на 1,3 млн рублей за взятку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.