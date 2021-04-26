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Тульские полицейские задержали двух грабителей

Тульские полицейские задержали двух грабителей

Злоумышленники избили и отняли деньги у молодого человека.

В Туле полицейские установили подозреваемых в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился 21-летний туляк. Молодой человек заявил, что на него напали в подъезде многоквартирного дома, избили и отобрали деньги. Ущерб от действий злоумышленников составил 5600 рублей. 
 
Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемых в преступлении. Ими оказались ранее судимые 32-летний и 31-летний мужчины.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 
 
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