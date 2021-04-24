«Накажи автохама»: тульская ГИБДД научила героев публикаций правильно парковаться

Фото из архива Myslo.

В отношении водителей, оставляющих машины на тротуарах и в других неположенных местах, составлены административные материалы.

В среду, 21 апреля, в нашей спецрубрике «Накажи автохама» была опубликована большая подборка фотографий с нарушениями правил парковки. Наши читатели прислали кадры, снятые в разных частях города, — машины стояли на дворовых территориях и тротуарах, перегораживая путь пешеходам.

Сотрудники О. Б. ДПС по городу Туле осмотрели все дворы, упомянутые в публикации. В отношении водителей автомобилей, запечатленных на фотографиях, были составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки и стоянки.

Не остался без штрафа и владелец микроавтобуса с госномером серии «ЕКХ», на который в комментариях обратили внимание пользователи портала.

Шесть машин были задержаны и перемещены на специализированную стоянку, в отношении других автовладельцев возбуждены административные производства, проводятся административные расследования.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику фотографии, а сотрудников тульской Госавтоинспекции — за оперативное реагирование.

UPD: публикация дополнена в 12.35.