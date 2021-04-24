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Коронавирус в Тульской области: за сутки – 60 новых случаев и 11 смертей
Фото из архива Myslo.

Коронавирус в Тульской области: за сутки – 60 новых случаев и 11 смертей

55 пациентов успешно вылечились от COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в Тульской области зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом. 55 пациентов выздоровели, 11 – скончались.

Общая статистика за весь период пандемии выглядит так: 38 146 заболевших, 35 754 человека выздоровели, 1791 пациент умер.

 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 753 789 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 900 летальных исходов, выздоровели 4 380 468 человек.

Сюжет: Коронавирус
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