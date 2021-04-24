Фото из архива Myslo.
Коронавирус в Тульской области: за сутки – 60 новых случаев и 11 смертей
55 пациентов успешно вылечились от COVID-19.
По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в Тульской области зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом. 55 пациентов выздоровели, 11 – скончались.
Общая статистика за весь период пандемии выглядит так: 38 146 заболевших, 35 754 человека выздоровели, 1791 пациент умер.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 753 789 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 900 летальных исходов, выздоровели 4 380 468 человек.
вчера, в 11:10, 2 1680 0
22 апреля, в 11:35, 18 1882 -1
21 апреля, в 11:56, 11 1494 -1
20 апреля, в 11:28, 22 2209 -3
Другие статьи по темам
Место