Коронавирус в Тульской области: за сутки – 60 новых случаев и 11 смертей

Фото из архива Myslo.

По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в Тульской области зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом. 55 пациентов выздоровели, 11 – скончались.

Общая статистика за весь период пандемии выглядит так: 38 146 заболевших, 35 754 человека выздоровели, 1791 пациент умер.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 753 789 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 900 летальных исходов, выздоровели 4 380 468 человек.