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Жизнь или телефон: ранее судимого алексинца осудили за разбой
Фото из архива Myslo.

Жизнь или телефон: ранее судимого алексинца осудили за разбой

По традиции, в момент совершения преступления обвиняемый был пьян.

В Алексине местный ранее судимый 33-летний мужчина признан виновным в разбое, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 10 октября прошлого года пьяный обвиняемый находился около местного профилактория. Мужчина приметил там подростка и его 19-летнего попутчика, после чего в его голове родился план быстрого обогащения. Размахивая разбитой стеклянной бутылкой, он пригрозил ею несовершеннолетнему и потребовал отдать мобильный телефон, который был в руках у его друга.

Получив гаджет стоимостью 15 900 рублей, мужчина скрылся с места происшествия, но в скором времени был пойман сотрудниками полиции. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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