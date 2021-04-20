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Туляки обсуждают водку «Три штыка»

Туляки обсуждают водку «Три штыка»

Люди утверждают, что изображение мемориала на алкогольной продукции недопустимо.

В соцсетях туляки обсуждают оформление водки «Три штыка». На этикетке алкогольного напитка изображен мемориальный комплекс.

Кто-то заявляет, что это просто недопустимо. Один из комментаторов пишет, что винтовки и алкоголь несовместимы. 

И только некоторые пользователи соцсетей говорят, что автору просто нечего делать, и рекомендуют чем-нибудь отвлечься от изучения прилавков с алкогольной продукцией.

А что думаете на этот счет вы, дорогие читатели? 

 
Памятник «Три штыка» был открыт 16 октября 1968 года.
 
Авторы: скульптор Борис Иванович Дюжев, архитекторы Григорий Ефимович Саевич и Николай Николаевич Миловидов.
 
Мемориальный комплекс расположен на территории бывшей окраины Тулы, в месте, где осенью-зимой 1941 года проходил передний край обороны города.
 
А вы знаете, что изначально в скульптурной группе могла быть женская фигура? Почему ее нет и еще много моментов истории знаменитых «Трех штыков» – в специальном материале Myslo.
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