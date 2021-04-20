Туляки обсуждают водку «Три штыка»

Люди утверждают, что изображение мемориала на алкогольной продукции недопустимо.

В соцсетях туляки обсуждают оформление водки «Три штыка». На этикетке алкогольного напитка изображен мемориальный комплекс.

Кто-то заявляет, что это просто недопустимо. Один из комментаторов пишет, что винтовки и алкоголь несовместимы.

И только некоторые пользователи соцсетей говорят, что автору просто нечего делать, и рекомендуют чем-нибудь отвлечься от изучения прилавков с алкогольной продукцией.

А что думаете на этот счет вы, дорогие читатели?

Памятник «Три штыка» был открыт 16 октября 1968 года.

Авторы: скульптор Борис Иванович Дюжев, архитекторы Григорий Ефимович Саевич и Николай Николаевич Миловидов.

Мемориальный комплекс расположен на территории бывшей окраины Тулы, в месте, где осенью-зимой 1941 года проходил передний край обороны города.