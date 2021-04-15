В Туле осудили «волшебника» из Великого Устюга

Мужчина приехал в наш регион на заработки, а попался на раскладывании закладок с кокаином.

В Туле 28-летний безработный житель Великого Устюга признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и хранении психотропных веществ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый приехал в Тулу на заработки в июне прошлого года. В какой-то момент мужчина решил «подработать» наркокурьером и разместил на территории Тулы 50 закладок с амфетамином и 30 закладок с кокаином. После этого он был задержан сотрудниками ОКОН УМВД России по Тульской области.

Кроме этого, он незаконно хранил амфетамин и для личного употребления.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в 30 тысяч рублей.