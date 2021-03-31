В УМВД по Туле рассказали, что остановит телефонных мошенников

Финансовая безграмотность приводит к тому, что люди верят в защищенные счета, номера которых им диктует незнакомый собеседник

Ни должность, ни уровень доходов, ни образование, ни молодой возраст не становится надежным щитом от действий мошенников. На их уловки попадаются абсолютно все слои населения.

О том, в чем проблема и как ее решить, Myslo поговорила с начальником полиции УМВД России по Туле полковником Олегом Скубаренко.

– Заявления от жертв мошенников поступают в полицию практически ежедневно. Только по Туле – от 5 до 10. Казалось бы, звонит незнакомый человек – уже только по этой причине не нужно верить каждому его слову. Но нет, граждане почему-то сразу же проникаются доверием и слепо переводят все имеющиеся деньги, а потом еще и кредиты берут. Их не смущают предложения снять деньги в своем банке, а положить их на «защищенный счет» в другом. Почему-то абсолютно не вызывает подозрения предложение взять кредит, чтобы таким образом огородить себя от мифических мошенников, которые уже якобы оформили кредит. Нет никакой логики же в этом. Но схема, тем не менее, оказывается рабочей. Даже горький опыт не учит людей, что не нужно верить незнакомцам, которые обещают сохранить деньги. Мошенники поняли, что граждане настолько доверчивы, что даже не гнушаются звонить им второй раз и опять разводить на деньги. На днях бабушка во второй раз стала жертвой мошенников – перевела им 800 тыс. рублей. Ей позвонил молодой человек и сказал, что старушке положена компенсация за нанесенный год назад мошенниками ущерб от покупки БАДов, нужно лишь комиссию заплатить. Бабушка обрадовалась, что на счету лежат замороженные средства, а для их возврата надо внести комиссию. Она взяла кредит и перевела деньги на указанный ей счет. Только через несколько дней поняла, что ее опять развели. И тут дело не в Тульской области – статистика по России говорит, что эта проблема касается в целом страны.

– Такая ситуация актуальна только для России?

– Заграничные банки в основном коммерческие, и если бы прошел слух, что у клиентов какого-то банка воруют деньги, то он бы очень быстро разорился. Поэтому они не на словах, а на деле несут ответственность за сохранность денег своих клиентов. Если мошенник украдет деньги, то банк компенсирует убытки и после проведет расследование и выяснит, по чьей вине персональные данные утекли к преступникам. У нас же банки в случае кражи денег со счета разводят руками, говорят, что надо было страховать счет, и отправляют клиентов в полицию. Получается, что человек доверил финансовой организации свои средства, но она не гарантирует их сохранность.

– В чем сложность раскрытия подобных преступлений?

– Чем раньше жертва сообщит в полицию о том, что ее обманули, тем больше шансов вернуть украденные средства. Но зачастую многие понимают это только спустя несколько дней. За пару-тройку дней средства могут пройти по десятку счетов. На получение данных по каждому из них необходимо получать судебный приказ, а без него банки отказываются предоставлять информацию. Это парадокс: мошенники легко узнают данные клиентов, а при этом полиции, которая хочет защитить интересы этих же клиентов, нужно потратить определенное время. Помимо этого, чтобы снизить количество телефонных мошенничеств, надо как-то пересмотреть ответственность мобильных операторов, сдающих в аренду номера и не регистрирующих, кто берет их в тот или иной промежуток времени. Пострадавший сообщает полицейскому номер, с которого поступил звонок, но оказывается, что у него нет собственника – он был взят в аренду на несколько часов.

– Часто мошенники не только забирают все имеющиеся средства, но и оформляют кредит на своих жертв. Как это происходит?

– У мошенников, как правило, есть только часть данных клиента банка: номер телефона и Ф. И. О. А номера карты нет. Мошенник заходит на сайт банка, регистрирует их в личном кабинете, вводит данные жертвы, и остается только подтвердить ее личность. Для этого он звонит, представляется сотрудником банка и, продолжая регистрацию, отправляет СМС для подтверждения регистрации. Жертва сообщает код из СМС, мошенник вводит его и получает полный доступ к счету. Теперь он может перевести деньги себе, а может и запросить у банка онлайн кредит – от нескольких сотен тысяч до миллиона. Получает деньги на счет, переводит их себе, и все. Дело сделано.

– Почему люди так слепо верят мошенникам?

– В некоторых случаях первостепенную роль играет страх потерять деньги. Человеку звонят и сообщают, что кто-то хочет украсть его средства. Человек боится, что окажется без накоплений, и слепо верит собеседнику, надеясь, что он не мошенник. И тут играет роль второй важный момент – элементарная финансовая безграмотность. Невозможно объяснить, почему люди верят, что защищенные счета могут находиться не в том банке, где лежат его деньги, а в другом.

В других случаях жертвами руководит желание наживы. Звонят псевдоброкеры и предлагают быстро преумножить их состояние. Далее все по законам казино: жертва переводит на счет небольшую сумму и выигрывает раз, другой, третий. Кажется, что очень просто, и вот удача повернулась лицом. Ставит крупную сумму и проигрывает.

Поэтому защититься от мошеннических действий поможет только внимательность.