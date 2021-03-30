Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 31 марта
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Серебровская, 36,
- ул. М. Смирнова, 103-а, 105, 107,
- ул. Кауля, 19, 17, 21,
- ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 39-43 (нечётн.), 31, 33, 33-а, 35,
- пер, 2-й Комбайновый, 1-6,
- пр-д Вильямса, 3,
- ул. Комбайновая, 15, 16, 17, 18,
- ул. Декабристов, 129,
- ул. Мусоргского, 8,
- ул. М. Горького, 17,
- пос. Октябрьский: 11-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
- п. Станционный, 32-48,
- п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.),
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а.
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