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Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 31 марта

Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 31 марта

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Серебровская, 36,
  • ул. М. Смирнова, 103-а, 105, 107,
  • ул. Кауля, 19, 17, 21,
  • ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 39-43 (нечётн.), 31, 33, 33-а, 35,
  • пер, 2-й Комбайновый, 1-6,
  • пр-д Вильямса, 3,
  • ул. Комбайновая, 15, 16, 17, 18,
  • ул. Декабристов, 129,
  • ул. Мусоргского, 8,
  • ул. М. Горького, 17,
  • пос. Октябрьский: 11-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
  • п. Станционный, 32-48,
  • п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а.
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