В Кимовске осудили женщину, которая ударила знакомого ножом

В Кимовске местная жительница признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 21 декабря прошлого года 46-летняя обвиняемая распивала алкоголь в компании знакомого. Парочка поссорилась, и женщина ударила мужчину ножом в живот. Причину ссоры ни потерпевший, ни обвиняемая вспомнить не смогли – были слишком пьяны во время происшествия.

Решением суда женщине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.