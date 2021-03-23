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В Кимовске осудили женщину, которая ударила знакомого ножом

В Кимовске осудили женщину, которая ударила знакомого ножом

Парочка выпивала алкоголь и поссорилась.

В Кимовске местная жительница признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 21 декабря прошлого года 46-летняя обвиняемая распивала алкоголь в компании знакомого. Парочка поссорилась, и женщина ударила мужчину ножом в живот. Причину ссоры ни потерпевший, ни обвиняемая вспомнить не смогли – были слишком пьяны во время происшествия.
 
Решением суда женщине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. 
 
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:08 +1
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