В Донском задержали серийную воровку-гастролершу

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В Донском сотрудники полиции задержали цыганку, подозреваемую в серии краж. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, 23-летняя девушка ходила по квартирам, представляясь работницей газовой службы. В качестве жертв она выбирала одиноких пенсионерок.

Под предлогом проверки газового оборудования она заходила в квартиры, в разговоре выясняла, где хозяйки хранят сбережения, а затем, отвлекая жертву какой-либо просьбой, забирала деньги и ценности.

У 61-летней женщины она украла деньги, золотые кольца и серьги на общую сумму 60 тысяч рублей. 54-летняя жительница Северо-Задонска лишилась наличности, украшений и планшета – сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Разговорив 76-летнюю пенсионерку, злоумышленница вытащила из ее кошелька более 3500 рублей.

Полицейские выяснили, что ко всем кражам может быть причастна 23-летняя нигде не работающая и ранее судимая цыганка, специально приезжавшая в Донской из Рязанской области. Эта версия подтвердилась, девушку задержали. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».