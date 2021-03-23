ДТП на ул. Советской: на дороге лежал виновник автоаварии

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Мужчина лишен права управления и отказался от освидетельствования на алкоголь.

Стали известные некоторые подробности автоаварии , которая произошла накануне вечером на ул. Советской в Туле. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, предполагается, что 25-летний мужчина за рулем Peugeot 206 совершил попутное столкновение с Honda Accord, которым управлял 30-летний водитель.

Предполагаемый виновник автоаварии лишен права управления транспортными средствами и отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Позднее мужчина обращался за медицинской помощью.

«Водитель автомобиля Peugeot отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ», — рассказали в Госавтоинспекции.