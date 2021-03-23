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ДТП на ул. Советской: на дороге лежал виновник автоаварии
Фото: instagram.com/4p.tula

ДТП на ул. Советской: на дороге лежал виновник автоаварии

Мужчина лишен права управления и отказался от освидетельствования на алкоголь.

Стали известные некоторые подробности автоаварии, которая произошла накануне вечером на ул. Советской в Туле. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, предполагается, что 25-летний мужчина за рулем Peugeot 206 совершил попутное столкновение с Honda Accord, которым управлял 30-летний водитель.
 
Предполагаемый виновник автоаварии лишен права управления транспортными средствами и отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Позднее мужчина обращался за медицинской помощью.
 

«Водитель автомобиля Peugeot отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ», — рассказали в Госавтоинспекции.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:54 +3
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