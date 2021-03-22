Очевидец сообщил о ДТП и лежащем на дороге человеке

Фото: instagram.com/4p.tula

Читатель Myslo сообщил в редакцию, что в районе поворота с ул. Советской на пр. Ленина в Туле произошло ДТП. Предположительно, столкнулись два легковых автомобиля.

«Рядом с одной машиной на асфальте лежал мужчина. Потом на место приехали Росгвардия, два экипажа ДПС и реанимация. Мужчине оказывают медицинскую помощь», — рассказал туляк.

Из-за происшествия образовалось незначительное затруднение движения. Подробности случившегося уточняются.