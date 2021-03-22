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Очевидец сообщил о ДТП и лежащем на дороге человеке
Фото: instagram.com/4p.tula

Очевидец сообщил о ДТП и лежащем на дороге человеке

Авария произошла на ул. Советской.

Читатель Myslo сообщил в редакцию, что в районе поворота с ул. Советской на пр. Ленина в Туле произошло ДТП. Предположительно, столкнулись два легковых автомобиля.
 
«Рядом с одной машиной на асфальте лежал мужчина. Потом на место приехали Росгвардия, два экипажа ДПС и реанимация. Мужчине оказывают медицинскую помощь», — рассказал туляк.
 
Из-за происшествия образовалось незначительное затруднение движения. Подробности случившегося уточняются.
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