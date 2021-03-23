Спортсмен из Тульской области завоевал бронзу на чемпионате России по горному бегу
Поздравляем Владимира Индуса!
В Ставропольском крае в Железноводске на горе Бештау прошел чемпионат России по горному бегу. Спортсмены соревновались на дистанции 7000 м с перепадом высот 786 м (+888−102). Соревнования проходили в сложных погодных условиях.
В молодежном чемпионате щекинец Владимир Индус завоевал бронзовую медаль. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области.
Среди мужчин в пятерке сильнейших финишировал туляк Алексей Дорофеев. Тренирует спортсменов Валерий Анисимов.
Другие статьи по темам
Место