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Спортсмен из Тульской области завоевал бронзу на чемпионате России по горному бегу

Спортсмен из Тульской области завоевал бронзу на чемпионате России по горному бегу

Поздравляем Владимира Индуса!

В Ставропольском крае в Железноводске на горе Бештау прошел чемпионат России по горному бегу. Спортсмены соревновались на дистанции 7000 м с перепадом высот 786 м (+888−102). Соревнования проходили в сложных погодных условиях.

В молодежном чемпионате щекинец Владимир Индус завоевал бронзовую медаль. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области.

Среди мужчин в пятерке сильнейших финишировал туляк Алексей Дорофеев. Тренирует спортсменов Валерий Анисимов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:06 +7
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