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Ущерб на миллион: туляки продолжают «дарить» деньги мошенникам

Ущерб на миллион: туляки продолжают «дарить» деньги мошенникам

И снова пострадавшим звонили из «службы безопасности банка».

В Туле полицейские ищут мошенников, обманувших двух жителей города, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, злоумышленники позвонили 64-летнему и 53-летнему мужчинам и представились службой безопасности банка. После этого они сообщали о якобы выявленной попытке оформления кредита на их имя, а потом заявляли, что для того, чтобы найти мошенников, пытавшихся оформить кредит, нужно подать заявку на оформление другого кредита.
 
Доверчивые мужчины после этого тут же сообщали реквизиты для доступа к собственным деньгам. Ущерб от действий мошенников составил более миллиона рублей.
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:33 +2
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