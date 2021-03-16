Ущерб на миллион: туляки продолжают «дарить» деньги мошенникам

И снова пострадавшим звонили из «службы безопасности банка».

В Туле полицейские ищут мошенников, обманувших двух жителей города, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленники позвонили 64-летнему и 53-летнему мужчинам и представились службой безопасности банка. После этого они сообщали о якобы выявленной попытке оформления кредита на их имя, а потом заявляли, что для того, чтобы найти мошенников, пытавшихся оформить кредит, нужно подать заявку на оформление другого кредита.

Доверчивые мужчины после этого тут же сообщали реквизиты для доступа к собственным деньгам. Ущерб от действий мошенников составил более миллиона рублей.