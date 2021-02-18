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В Туле организаторам игорных клубов вменяют 147 млн рублей преступного дохода
Фото: СУ СК РФ по Тульской области.

В Туле организаторам игорных клубов вменяют 147 млн рублей преступного дохода

Двое обвиняемых сотрудничают со следствием.

Региональный Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении двух лиц. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.
 
По версии следствия, преступления были совершены на территории Тулы и области в период с ноября 2014 года по декабрь 2019-го. Злоумышленники получили преступный доход в особо крупном размере — более 147 миллионов рублей.
 
В ходе предварительного расследования по уголовному делу выполнено более 560 следственных и процессуальных действий, проведено 40 судебных экспертиз, опрошено значительное количество свидетелей.
 
«В отношении двух лиц из числа преступного сообщества, в том числе организатора, уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением ими досудебных соглашений о сотрудничестве. В настоящее время в отношении указанных лиц прокурором утверждено обвинительное заключение и будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Расследование преступления в отношении других фигурантов уголовного дела продолжается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:43 0
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