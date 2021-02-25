В Тульской области за сутки у 128 человек подтвержден коронавирус

Об этом сообщил федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки выявлено 128 новых случаев заболевания коронавирусом, 113 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 32 669 жителей Тульской области, 30 237 вылечились, 1233 умерли.

За последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 446 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 212 100 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 876 летальных исходов, выздоровели 3 767 664 человека.