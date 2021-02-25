На Одоевском шоссе в Туле у водителя фуры отказало сердце

Утром 25 февраля на Одоевском шоссе в Туле съехала в кювет фура. ЧП случилось за Петровским кварталом.

По предварительной версии, водителю 1964 года рождения стало плохо, он попытался припарковаться, но уже не смог и съехал в поле. Мужчина скончался.

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.