На Одоевском шоссе в Туле у водителя фуры отказало сердце
Такова предварительная версия аварии.
Утром 25 февраля на Одоевском шоссе в Туле съехала в кювет фура. ЧП случилось за Петровским кварталом.
По предварительной версии, водителю 1964 года рождения стало плохо, он попытался припарковаться, но уже не смог и съехал в поле. Мужчина скончался.
На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
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