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На Одоевском шоссе в Туле у водителя фуры отказало сердце

На Одоевском шоссе в Туле у водителя фуры отказало сердце

Такова предварительная версия аварии.

Утром 25 февраля на Одоевском шоссе в Туле съехала в кювет фура. ЧП случилось за Петровским кварталом. 

По предварительной версии, водителю 1964 года рождения стало плохо, он попытался припарковаться, но уже не смог и съехал в поле. Мужчина скончался.

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

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На Одоевском шоссе в Туле у водителя фуры отказало сердце, Фото: 1
На Одоевском шоссе в Туле у водителя фуры отказало сердце, Фото: 2
На Одоевском шоссе в Туле у водителя фуры отказало сердце, Фото: 3
На Одоевском шоссе в Туле у водителя фуры отказало сердце, Фото: 4
На Одоевском шоссе в Туле у водителя фуры отказало сердце, Фото: 5
На Одоевском шоссе в Туле у водителя фуры отказало сердце, Фото: 6
На Одоевском шоссе в Туле у водителя фуры отказало сердце, Фото: 7
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:09 +3
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