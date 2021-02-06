В Донском мужчина задержан за кражу канализационных люков

В дежурную часть отдела МВД по городу Донской с заявлением обратился представитель коммунальной организации. Мужчина сообщил, что с канализационного коллектора в районе дома 25 по улице Заводской в микрорайоне Центральный была совершена кража трёх чугунных люков. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции при проведении оперативных мероприятий задержали нигде не работающего и ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 26-летнего жителя табора, который проживает в этом же микрорайоне. Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». От мужчины получены признательные показания. Похищенные люки изъяты.