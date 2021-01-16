Тульские легкоатлеты завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО

Фото: https://vk.com/atletika71.

В Смоленске завершились чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 17 регионов.



Тульскую область представили легкоатлеты разных возрастных категорий. Наши ребята завоевали 16 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых.

Обладатели золота:

Екатерина Реньжина — дистанция 200 метров,

Карина Кочеткова — барьерный бег на 60 метров среди девушек до 18 лет,

Алексей Дорофеев — дистанция 3000 метров,

Анастасия Мишина — дистанция 3000 метров среди девушек до 18 лет,

Александр Ефимов — дистанция 60 метров,

Владимир Индус — дистанция 2000 метров с препятствиями среди юниоров.

Серебро завоевали:

Артём Рожнов — дистанция 200 метров,

Алексей Дорофеев — дистанция 1500 метров,

Анастасия Мишина — дистанция 1500 метров среди девушек до 18 лет.

Бронза у следующих спортсменов:

Дарья Буравцова — барьерный бег на 60 метров среди девушек до 18 лет,

Юлия Якунина — прыжки в длину с разбега среди юниорок до 20 лет,

Анна Жучкова — прыжки в длину с разбега,

Леонид Долматов — толкание ядра среди юниоров,

Анастасия Волкова — 60 метров среди юниорок до 23 лет,

Кирилл Кудрявцев — тройной прыжок среди юношей до 18 лет.

Также бронзовую медаль добыла эстафетная команда юношей — Даниил Брыковский, Михаил Шахнюк, Вадим Арнольд и Кирилл Кудрявцев.