Фото: https://vk.com/atletika71.
Тульские легкоатлеты завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО
Наши спортсмены показали отличные результаты!
В Смоленске завершились чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 17 регионов.
Тульскую область представили легкоатлеты разных возрастных категорий. Наши ребята завоевали 16 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых.
Обладатели золота:
- Екатерина Реньжина — дистанция 200 метров,
- Карина Кочеткова — барьерный бег на 60 метров среди девушек до 18 лет,
- Алексей Дорофеев — дистанция 3000 метров,
- Анастасия Мишина — дистанция 3000 метров среди девушек до 18 лет,
- Александр Ефимов — дистанция 60 метров,
- Владимир Индус — дистанция 2000 метров с препятствиями среди юниоров.
Серебро завоевали:
- Артём Рожнов — дистанция 200 метров,
- Алексей Дорофеев — дистанция 1500 метров,
- Анастасия Мишина — дистанция 1500 метров среди девушек до 18 лет.
Бронза у следующих спортсменов:
- Дарья Буравцова — барьерный бег на 60 метров среди девушек до 18 лет,
- Юлия Якунина — прыжки в длину с разбега среди юниорок до 20 лет,
- Анна Жучкова — прыжки в длину с разбега,
- Леонид Долматов — толкание ядра среди юниоров,
- Анастасия Волкова — 60 метров среди юниорок до 23 лет,
- Кирилл Кудрявцев — тройной прыжок среди юношей до 18 лет.
Также бронзовую медаль добыла эстафетная команда юношей — Даниил Брыковский, Михаил Шахнюк, Вадим Арнольд и Кирилл Кудрявцев.
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