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Тульские легкоатлеты завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО
Фото: https://vk.com/atletika71.

Тульские легкоатлеты завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО

Наши спортсмены показали отличные результаты!

В Смоленске завершились чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 17 регионов.

Тульскую область представили легкоатлеты разных возрастных категорий. Наши ребята завоевали 16 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых.

Обладатели золота:

  • Екатерина Реньжина — дистанция 200 метров,
  • Карина Кочеткова — барьерный бег на 60 метров среди девушек до 18 лет,
  • Алексей Дорофеев — дистанция 3000 метров,
  • Анастасия Мишина — дистанция 3000 метров среди девушек до 18 лет,
  • Александр Ефимов — дистанция 60 метров,
  • Владимир Индус — дистанция 2000 метров с препятствиями среди юниоров.

Серебро завоевали:

  • Артём Рожнов — дистанция 200 метров,
  • Алексей Дорофеев — дистанция 1500 метров,
  • Анастасия Мишина — дистанция 1500 метров среди девушек до 18 лет.

Бронза у следующих спортсменов:

  • Дарья Буравцова — барьерный бег на 60 метров среди девушек до 18 лет,
  • Юлия Якунина — прыжки в длину с разбега среди юниорок до 20 лет,
  • Анна Жучкова — прыжки в длину с разбега,
  • Леонид Долматов — толкание ядра среди юниоров,
  • Анастасия Волкова — 60 метров среди юниорок до 23 лет,
  • Кирилл Кудрявцев — тройной прыжок среди юношей до 18 лет.

Также бронзовую медаль добыла эстафетная команда юношей — Даниил Брыковский, Михаил Шахнюк, Вадим Арнольд и Кирилл Кудрявцев.

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Тульские легкоатлеты завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО, Фото: 1
Тульские легкоатлеты завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО, Фото: 2
Тульские легкоатлеты завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО, Фото: 3
Тульские легкоатлеты завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО, Фото: 4
Тульские легкоатлеты завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО, Фото: 5
Тульские легкоатлеты завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО, Фото: 6
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:17 0
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