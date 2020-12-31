Сотрудники ГИБДД поймали в Туле трех пьяных водителей на каршеринге

Фото из архива Myslo.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли в Туле более 10 нарушений ПДД, совершенных водителями арендованных автомобилей.

Инспекторы ДПС составили два административных материала за пьяную езду и один — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, за указанный период произошло три ДТП с участием автомобилей каршеринга. В одном случае водитель, устроивший аварию, управлял автомобилем с признаками опьянения, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В УГИБДД по Тульской области отметили, что в новогодние праздничные дни особое внимание сотрудников ГИБДД будет уделено водителям, управляющим транспортными средствами «Каршеринг».