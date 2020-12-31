Фото из архива Myslo.
Сотрудники ГИБДД поймали в Туле трех пьяных водителей на каршеринге
В областном центре проходят рейды.
За неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли в Туле более 10 нарушений ПДД, совершенных водителями арендованных автомобилей.
Инспекторы ДПС составили два административных материала за пьяную езду и один — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Кроме того, за указанный период произошло три ДТП с участием автомобилей каршеринга. В одном случае водитель, устроивший аварию, управлял автомобилем с признаками опьянения, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В УГИБДД по Тульской области отметили, что в новогодние праздничные дни особое внимание сотрудников ГИБДД будет уделено водителям, управляющим транспортными средствами «Каршеринг».
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