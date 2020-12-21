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В Тульской области женщина зарезала 30-летнего жителя поселка Партизан
Фото СУ СК с места происшествия.

В Тульской области женщина зарезала 30-летнего жителя поселка Партизан

37-летняя жительница Тульской области задержана, ей предъявлено обвинение в совершении преступления.

По предварительным данным, вечером 19 декабря в одной из квартир дома на ул. Советской в поселке Партизан Узловского района 37-летняя пьяная женщина в ходе ссоры со своим знакомым ударила ножом своего знакомого. От ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

По факту обнаружения трупа следственный отдел по городу Узловая возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По делу проведен осмотр места происшествия, следователи собирают доказательства. Задержанная женщина арестована.

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Узловский районТульская область

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