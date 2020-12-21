Дмитрий Миляев: «Обеспечение безопасности детей на дорогах – задача государственного уровня»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Дмитрий Миляев посетил школу Центра образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского. В мероприятии также приняли участие начальник ОГИБДД УМВД России по г. Туле Сергей Катков, начальник управления образования администрации города Татьяна Золотова.



Глава администрации Тулы познакомился с работой отрядов юных инспекторов дорожного движения. Ребята изучают Правила дорожного движения, призывают соблюдать их, делятся знаниями с младшими школьниками, сверстниками и родителями, а также принимают участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения.

Всего в городе на базе школ действуют 76 таких отрядов, в них занимаются около 1 300 учеников разного возраста.



Глава администрации побеседовал с ребятами 4-го класса на тему «Безопасный путь в школу».

- Обеспечение безопасности детей на дорогах — это задача государственного уровня. Но многое зависит от самих участников дорожного движения. Правила должны соблюдать не только водители. Пешеход должен быть внимательным, ответственным и отвечать за свои действия, — отметил Дмитрий Миляев.

О необходимости соблюдать Правила дорожного движения ребятам напомнил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Туле Сергей Катков. Он посоветовал не забывать про световозвращающие элементы, которые делают пешеходов заметнее в темное время суток, и также отметил важность деятельности отрядов ЮИД.

- Только совместными усилиями мы можем добиться снижения числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей и подростков, — сказал Сергей Катков.

Гости передали ребятам буклеты по безопасному поведению на дорогах, а также тетради с напоминаниями правила дорожного движения на обложке. Такие тетради от администрации города получат все учащиеся 1−4 классов тульских школ.