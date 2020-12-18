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Подполковник полиции, «крышевавший» бордель в Туле, выплатит государству 280 тысяч рублей

Подполковник полиции, «крышевавший» бордель в Туле, выплатит государству 280 тысяч рублей

Бывший полицейский был осужден два года назад.

В 2018 году Центральный районный суд вынес приговор по делу бывшего заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Дмитрия Калинина, который «крышевал» бордель на улице Мира в Туле.

Подполковник полиции обвинялся в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Суд назначил ему 8 лет исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 560 тысяч рублей.

Прокуратура Тульской области обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в пользу Российской Федерации денежных средств в размере 280 тысяч рублей – эти деньги за свои услуги он получил от владельца притона.

Заявление прокуратуры было удовлетворено судом, и теперь Калинин должен выплатить государству 280 тысяч рублей. 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:30 +5
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