В Туле УАЗ врезался в дерево: водителя зажало в кабине

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 15 декабря в районе дома 14 по ул. Щегловская Засека произошло ДТП.

Водитель УАЗа, следовавшего в сторону ул. Кирова, не справился с управлением, машина выехала на обочину и врезалась в дерево.

Водитель оказался зажат в искореженной кабине авто. На момент публикации на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и городской службы спасения, а также медики.

Публикация дополнена в 22.10. UPD:

Спустя примерно 30-40 минут после автоаварии, благодаря совместным усилиям сотрудников МЧС, городской службы спасения и неравнодушных очевидцев водителя удалось извлечь из кабины. Он отправлен в больницу, его состояние оценивают медики.