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В Туле УАЗ врезался в дерево: водителя зажало в кабине

В Туле УАЗ врезался в дерево: водителя зажало в кабине

Авария произошла в Пролетарском районе Тулы.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 15 декабря в районе дома 14 по ул. Щегловская Засека произошло ДТП.
 
Водитель УАЗа, следовавшего в сторону ул. Кирова, не справился с управлением, машина выехала на обочину и врезалась в дерево.
 
Водитель оказался зажат в искореженной кабине авто. На момент публикации на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и городской службы спасения, а также медики.
 
Публикация дополнена в 22.10. UPD:
Спустя примерно 30-40 минут после автоаварии, благодаря совместным усилиям сотрудников МЧС, городской службы спасения и неравнодушных очевидцев водителя удалось извлечь из кабины. Он отправлен в больницу, его состояние оценивают медики.
 

 

Галерея
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 1
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 2
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 3
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 4
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 5
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 6
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 7
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 8
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 9
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 10
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 11
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 12
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 13
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 14
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 15
В Туле УАЗ врезался в дерево: пострадал мужчина, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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