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В Щекинском районе росгвардейцы задержали пьяного водителя
Фото из архива Myslo.

В Щекинском районе росгвардейцы задержали пьяного водителя

От прохождения медосвидетельствования он отказался.

В ночь на 15 декабря в Щекинском районе сотрудники Росгвардии задержали и передали экипажу ДПС мужчину, севшего за руль подшофе.

Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на «вилявшую» на проезжей части легковушку. В какой-то момент машина остановилась посреди дороги. Подойдя к водителю, росгвардейцы почувствовали сильный запах алкоголя. Мужчину задержали, а на место вызвали экипаж ДПС.

От прохождения медицинского освидетельствования 44-летний водитель отказался.

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