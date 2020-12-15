Фото из архива Myslo.
В Щекинском районе росгвардейцы задержали пьяного водителя
От прохождения медосвидетельствования он отказался.
В ночь на 15 декабря в Щекинском районе сотрудники Росгвардии задержали и передали экипажу ДПС мужчину, севшего за руль подшофе.
Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на «вилявшую» на проезжей части легковушку. В какой-то момент машина остановилась посреди дороги. Подойдя к водителю, росгвардейцы почувствовали сильный запах алкоголя. Мужчину задержали, а на место вызвали экипаж ДПС.
От прохождения медицинского освидетельствования 44-летний водитель отказался.
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