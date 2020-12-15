В Щекинском районе росгвардейцы задержали пьяного водителя

Фото из архива Myslo.

От прохождения медосвидетельствования он отказался.

В ночь на 15 декабря в Щекинском районе сотрудники Росгвардии задержали и передали экипажу ДПС мужчину, севшего за руль подшофе.

Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на «вилявшую» на проезжей части легковушку. В какой-то момент машина остановилась посреди дороги. Подойдя к водителю, росгвардейцы почувствовали сильный запах алкоголя. Мужчину задержали, а на место вызвали экипаж ДПС.

От прохождения медицинского освидетельствования 44-летний водитель отказался.