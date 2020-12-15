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На парковке тульского ТЦ молодой человек на тюбинге попал в ДТП
Фото из архива Myslo

На парковке тульского ТЦ молодой человек на тюбинге попал в ДТП

Авария случилась 13 декабря.

13 декабря водитель автомобиля Ford на парковке одного из торговых центров Тулы буксировал тюбинг, на котором сидел молодой человек. В итоге «ватрушка» врезалась в ограждение, пассажир получил травмы различной степени тяжести.
 
В ГИБДД отмечают, что подобные случаи не редки, и призывают отказаться от таких развлечений. Водитель автомобиля не может контролировать движение тюбинга, «ватрушку» может вынести на встречку или на обочину.
 
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