Фото из архива Myslo
На парковке тульского ТЦ молодой человек на тюбинге попал в ДТП
Авария случилась 13 декабря.
13 декабря водитель автомобиля Ford на парковке одного из торговых центров Тулы буксировал тюбинг, на котором сидел молодой человек. В итоге «ватрушка» врезалась в ограждение, пассажир получил травмы различной степени тяжести.
В ГИБДД отмечают, что подобные случаи не редки, и призывают отказаться от таких развлечений. Водитель автомобиля не может контролировать движение тюбинга, «ватрушку» может вынести на встречку или на обочину.