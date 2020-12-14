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Страшное ДТП на Одоевском шоссе: виновник аварии получил 6 лет колонии
фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Страшное ДТП на Одоевском шоссе: виновник аварии получил 6 лет колонии

Мужчина пьяным сел за руль и врезался в легковой автомобиль.

В Туле 56-летний житель Орехово-Зуево признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 22 марта, на перекрестке Одоевского шоссе и поворота на Иншинский, пьяный обвиняемый, управляя тягачом, превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора. Из-за своего маневра мужчина врезался в стоящий автомобиль, водитель которого скончался от полученных повреждений. Еще три человека получили различные травмы.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:52 +4
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