Страшное ДТП на Одоевском шоссе: виновник аварии получил 6 лет колонии

фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Мужчина пьяным сел за руль и врезался в легковой автомобиль.

В Туле 56-летний житель Орехово-Зуево признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 22 марта, на перекрестке Одоевского шоссе и поворота на Иншинский, пьяный обвиняемый, управляя тягачом, превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора. Из-за своего маневра мужчина врезался в стоящий автомобиль, водитель которого скончался от полученных повреждений. Еще три человека получили различные травмы.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.