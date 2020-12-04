За долг в 50 тысяч жителю Тульской области назначили обязательные работы

По информации пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Согласно решению суда 43-летний житель Алексина 1978 г. р. обязан платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери, но не трудоустраивался официально, без уважительных причин не перечислял деньги. В результате он накопил задолженность в размере почти 50 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель составил на должника протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ.

Если после отбытия наказания алексинец вновь не будет платить алименты, его привлекут к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ.