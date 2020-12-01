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Контактный по COVID-19: кто должен соблюдать самоизоляцию?

Контактный по COVID-19: кто должен соблюдать самоизоляцию?

Тулякам разъяснили новый порядок уведомления людей, контактировавших с заболевшими COVID-19.

Согласно санитарным правилам, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней обязаны те, кто контактировал с больным коронавирусом.

К контактным людям относятся те, кто находится рядом с больным на расстоянии 1,5 м более 15 минут. К этой категории относятся прежде всего члены семьи и соседи по кабинету на работе.

Теперь о необходимости соблюдать самоизоляцию человека будут уведомлять через мессенджеры, смс или по электронной почте. Информация также передается в медучреждения для оформления больничного листа. Списки контактировавших с больными направляются в правоохранительные органы для контроля соблюдения режима.

Вопросы можно задать по телефонам горячих линий управления Роспотребнадзора, размещенным на 71.rospotrebnadzor.ru.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:40 +1
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Тульская областьТула

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