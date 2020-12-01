Контактный по COVID-19: кто должен соблюдать самоизоляцию?

Согласно санитарным правилам, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней обязаны те, кто контактировал с больным коронавирусом.

К контактным людям относятся те, кто находится рядом с больным на расстоянии 1,5 м более 15 минут. К этой категории относятся прежде всего члены семьи и соседи по кабинету на работе.

Теперь о необходимости соблюдать самоизоляцию человека будут уведомлять через мессенджеры, смс или по электронной почте. Информация также передается в медучреждения для оформления больничного листа. Списки контактировавших с больными направляются в правоохранительные органы для контроля соблюдения режима.

Вопросы можно задать по телефонам горячих линий управления Роспотребнадзора, размещенным на 71.rospotrebnadzor.ru.