Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.
Тульские рыбаки нашли в реке части РСЗО «Град»
На место вызвали саперов.
В Управление Росгвардии по Тульской области сообщили, что в реке Холохольне в районе села Малынь Щекинского района местные рыбаки обнаружили боеприпасы.
На место прибыла группа разминирования от инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате саперы идентифицировали предметы как корпуса от реактивных снарядов залпового огня «Град», которых в общей сложности было обнаружено 11 штук.
Угрозы жизни и здоровью окружающих они не представляли. Предметы переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
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