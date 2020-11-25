Тульские рыбаки нашли в реке части РСЗО «Град»

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В Управление Росгвардии по Тульской области сообщили, что в реке Холохольне в районе села Малынь Щекинского района местные рыбаки обнаружили боеприпасы.

На место прибыла группа разминирования от инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате саперы идентифицировали предметы как корпуса от реактивных снарядов залпового огня «Град», которых в общей сложности было обнаружено 11 штук.

Угрозы жизни и здоровью окружающих они не представляли. Предметы переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.