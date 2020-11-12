Инспектора щекинской колонии будут судить за сотрудничество с осужденным

В Щекинском районе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-7. Мужчине вменяют два эпизода превышения служебных полномочий, мелкое взяточничество и получение взятки.

По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2020 года младший инспектор тайно пронес на территорию режимной зоны исправительного учреждения запрещенные предметы (продукты питания, лекарства, нож). Он делал это по просьбе осужденного и получил от него более 7 тысяч рублей.

Еще 30 тысяч он получил за пронос сотового телефона, не выявление факта пользования мобильником и нарушений режима отбывания наказания осужденным на режимной территории. Деньги обвиняемый получал на принадлежащий ему счет банковской карты, от действующего в рамках оперативных мероприятий посредника.

«Под влиянием собранных следствием доказательств обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело возбуждено на основании материалов СБ УФСИН по Тульской области и ОЭБ и ПК ОМВД по Щекинскому району Тульской области и в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.