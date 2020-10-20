Кимовский депутат отказался извиняться перед полицейскими

В мае этого года Николай Бокатуев обозвал стражей порядка «дебилами». Их перепалка попала на видео, после чего Бокатуеву вынесли порицание и обязали извиниться.

14 октября в Кимовском городском суде был рассмотрен иск депутата города Кимовск четвертого созыва (2018−2023) Николая Бокатуева к Собранию депутатов МО г. Кимовск.

Иск связан с трагикомичным инцидентом, который произошел в мае этого года. Депутат учил правильной парковке сотрудников полиции, а те в ответ советовали ему протрезветь.

Финалом четырехминутного диалога стало ругательство «дебилы», которое Бокатуев адресовал полицейским, после чего гордо удалился.

Когда видео перепалки оказалось в СМИ, Собрание депутатов вынесло Бокатуеву порицание, обязав записать видеоизвинение перед полицейскими.

Мужчина отказался извиняться и обратился в суд, заявив, что Собрание депутатов не имеет полномочий для вынесенного решения.

Впрочем, Кимовский суд отказал ему в удовлетворении требований.