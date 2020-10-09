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В Тульской области мужчина подвергал сексуальному насилию свою 6-летнюю внучку
Изображение Isabella Quintana с сайта Pixabay.

В Тульской области мужчина подвергал сексуальному насилию свою 6-летнюю внучку

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Москве в надругательстве над несовершеннолетней девочкой подозревается 58-летний мужчина. С апреля по август этого года, когда шестилетняя внучка отдыхала у дедушки в Тульской области, он неоднократно подвергал ее сексуальному насилию.
 
«Также он совершал аналогичные преступления с девочкой в квартире на Коломенской набережной в Москве. По данным фактам 8 октября было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия», – сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
 
Мужчина изобличен в содеянном, проводятся следственные действия.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:48 0
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