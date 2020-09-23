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Тульский криминальный авторитет попался на вымогательстве

Тульский криминальный авторитет попался на вымогательстве

Мужчина и его подельник полтора года «прессовали» одного из предпринимателей.

В Туле сотрудники уголовного розыска МВД России и Тульской области при силовой поддержке Росгвардии задержали двух мужчин в возрасте 36 и 53 лет, подозреваемых в вымогательстве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
Задержанные на протяжении полутора лет вымогали деньги у одного из местных предпринимателей, угрожая ему применением насилия. За это время он передал им более 140 тысяч рублей. 
 
Один из задержанных, 36-летний мужчина, является так называемым криминальным авторитетом. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». 


 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:33 +1
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