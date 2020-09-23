Утром горело здание «Туламашзавода»
Никто не пострадал - вспыхнуло неиспользуемое административное здание.
Сегодня, 23 сентября, в 8:23 стало известно о пожаре в неэксплуатируемом административном здании на территории «Туламашзавода».
Пожарные, прибывшие на указанный адрес в 8:25, ликвидировали открытое горение за 8 минут.
В результате происшествия никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам
«Ростелеком» проведет серию открытых обучающих мероприятий по информационной безопасности в 60 городах России