Утром горело здание «Туламашзавода»

Сегодня, 23 сентября, в 8:23 стало известно о пожаре в неэксплуатируемом административном здании на территории «Туламашзавода».

Пожарные, прибывшие на указанный адрес в 8:25, ликвидировали открытое горение за 8 минут.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.