новости
новости
Регистрация
Утром горело здание «Туламашзавода»

Утром горело здание «Туламашзавода»

Никто не пострадал - вспыхнуло неиспользуемое административное здание.

Сегодня, 23 сентября, в 8:23 стало известно о пожаре в неэксплуатируемом административном здании на территории «Туламашзавода».

Пожарные, прибывшие на указанный адрес в 8:25, ликвидировали открытое горение за 8 минут.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.  

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:49 +2
Другие статьи по темам
Прочее
ТулапожарГУ МЧС России по Тульской областиТуламашзавод

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» проведет серию открытых обучающих мероприятий по информационной безопасности в 60 городах России
«Ростелеком» проведет серию открытых обучающих мероприятий по информационной безопасности в 60 городах России
Тульский криминальный авторитет попался на вымогательстве
Тульский криминальный авторитет попался на вымогательстве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.