Подросток, погибший в ДТП на трассе Тула – Новомосковск –Сокольники – Березовка, взял родительскую машину без спроса

Фото: УГИБДД России по Тульской области.

В аварии пострадали двое его друзей.

Сегодня, 17 сентября, на 14-м км автодороги Тула – Новомосковск –Сокольники – Березовка произошло ДТП, сообщает УГИБДД России по Тульской области.

В 00:35 17-летний водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Кроме этого, пострадали два его пассажира.

По нашей информации, погибший, который не имел водительского удостоверения, взял ключи от автомобиля тайно от родителей, чтобы покататься с друзьями.