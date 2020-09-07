178 «пьяных» ДТП с начала года: в Тульской области 52 человека погибли, 212 ранены

Фото УГИБДД по Тульской области. На фото ДТП от 6 августа 2020 года.

За 8 месяцев 2020 года в Тульской области зарегистрировано 178 дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в этих авариях погибли 52 человека, 212 ранены. В Туле же случилось 41 ДТП — трое скончались, 68 получили травмы.

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.