Фото УГИБДД по Тульской области. На фото ДТП от 6 августа 2020 года.
178 «пьяных» ДТП с начала года: в Тульской области 52 человека погибли, 212 ранены
В Туле же по вине нетрезвых водителей случилась 41 авария.
За 8 месяцев 2020 года в Тульской области зарегистрировано 178 дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в этих авариях погибли 52 человека, 212 ранены. В Туле же случилось 41 ДТП — трое скончались, 68 получили травмы.
Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД
- по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
- горячая линия «Нетрезвый водитель» 32−38−38,
- для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
Другие статьи по темам
Место