Фото из архива MySlo
В Туле принимаются заявки на участие в «Театральном дворике 2020»
Выступить на международном фестивале уличных театров смогут артисты и коллективы любых направлений.
Объявлен дополнительный приём заявок на участие в XII Международном фестивале уличных театров «Театральный дворик», который пройдет 26-27 сентября.
Выступления артистов пройдут в новом формате – оргкомитет фестиваля уже приступил к активной подготовке и пока не раскрывает всех секретов программы предстоящего мероприятия.
К участию в «Театральном дворике» приглашаются артисты и творческие коллективы любого направления. Заявки принимаются до 30 августа.
Заполнить заявку можно здесь.
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