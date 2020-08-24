В Туле принимаются заявки на участие в «Театральном дворике 2020»

Фото из архива MySlo

Выступить на международном фестивале уличных театров смогут артисты и коллективы любых направлений.

Объявлен дополнительный приём заявок на участие в XII Международном фестивале уличных театров «Театральный дворик», который пройдет 26-27 сентября.

Выступления артистов пройдут в новом формате – оргкомитет фестиваля уже приступил к активной подготовке и пока не раскрывает всех секретов программы предстоящего мероприятия.

К участию в «Театральном дворике» приглашаются артисты и творческие коллективы любого направления. Заявки принимаются до 30 августа.