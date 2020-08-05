Бывший сотрудник тульского УФСИН отсидит 5,5 лет за 22 преступления

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Донской городской суд вынес приговор бывшему младшему сотруднику исправительной колонии, который обвинялся в 22 преступлениях коррупционной направленности. В частности, ему вменялось превышение должностных полномочий и взяточничество.

Мужчина неоднократно передавал заключенным мобильные телефоны, а также покупал для них новые аппараты и проносил их на территорию колонии. За свои «услуги» он получил, в общей сложности, почти 240 тысяч рублей.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет в колонии общего режима. Также он пять лет не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций.