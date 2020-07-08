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Тульские полицейские «накрыли» склад со 121 тысячей пачек контрафактных сигарет
Фото: пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские «накрыли» склад со 121 тысячей пачек контрафактных сигарет

К противоправной деятельности причастны двое мужчин в возрасте 40 и 44 лет, а также 33-летняя женщина.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области выявили трех жителей Тулы, причастных к преступлению.

Предполагается, что двое мужчин в возрасте 40 и 44 лет, а также 33-летняя женщина занимались незаконным оборотом сигарет.

Подозреваемые хранили сигареты без акцизных марок десяти различных наименований. По имевшимся данным, табачные изделия маркировались поддельными акцизами, после чего перепродавались. Оперативники нашли склад с нелегальной продукцией, а также офис, где мошенники вели бухгалтерский учёт деятельности.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 121 тысячи пачек немаркированных табачных изделий на сумму свыше 5 миллионов 467 тысяч рублей.

Следственными подразделениями полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и п. «а» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:20 0
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