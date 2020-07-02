новости
новости
Регистрация
Генпрокуратура поручила выяснить обстоятельства гибели детей в Тульской области
Фото их архива публикаций Myslo.

Генпрокуратура поручила выяснить обстоятельства гибели детей в Тульской области

В июне этого года в нашем регионе утонули двое несовершеннолетних.

Генеральная прокуратура поручила прокурору Тульской области проверить обстоятельства гибели детей на водоемах. Напомним, 20 июня в пруду тульского Центрального парка утонул 15-летний парень, а 30 июня на территории загородного клуба в Суворове погибла 14-летняя девушка.
 
«Предварительно, в момент трагедий все дети находились без должного контроля со стороны взрослых. Прокуроры также дадут оценку проводимым уполномоченными органами мероприятиям по предупреждению несчастных случаев на воде», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
 
В ведомстве напоминают, что взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать от них детей, создавая безопасную среду, однако именно их незаконные действия зачастую представляют угрозу для жизни и здоровья детей.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
утонул ребенокгибель ребенка
Место
ТулаТульская областьСуворов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Телевизионная премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
Телевизионная премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
Какая погода будет в июле на территории России
Какая погода будет в июле на территории России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.