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Генпрокуратура поручила выяснить обстоятельства гибели детей в Тульской области
В июне этого года в нашем регионе утонули двое несовершеннолетних.
Генеральная прокуратура поручила прокурору Тульской области проверить обстоятельства гибели детей на водоемах. Напомним, 20 июня в пруду тульского Центрального парка утонул 15-летний парень, а 30 июня на территории загородного клуба в Суворове погибла 14-летняя девушка.
«Предварительно, в момент трагедий все дети находились без должного контроля со стороны взрослых. Прокуроры также дадут оценку проводимым уполномоченными органами мероприятиям по предупреждению несчастных случаев на воде», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В ведомстве напоминают, что взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать от них детей, создавая безопасную среду, однако именно их незаконные действия зачастую представляют угрозу для жизни и здоровья детей.
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