Генпрокуратура поручила выяснить обстоятельства гибели детей в Тульской области

Фото их архива публикаций Myslo.

В июне этого года в нашем регионе утонули двое несовершеннолетних.

Генеральная прокуратура поручила прокурору Тульской области проверить обстоятельства гибели детей на водоемах. Напомним, 20 июня в пруду тульского Центрального парка утонул 15-летний парень, а 30 июня на территории загородного клуба в Суворове погибла 14-летняя девушка.

«Предварительно, в момент трагедий все дети находились без должного контроля со стороны взрослых. Прокуроры также дадут оценку проводимым уполномоченными органами мероприятиям по предупреждению несчастных случаев на воде», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве напоминают, что взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать от них детей, создавая безопасную среду, однако именно их незаконные действия зачастую представляют угрозу для жизни и здоровья детей.