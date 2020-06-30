30 ударов строительным ножом: за нападение из ревности в Туле задержан житель Орла

Фото пресс-службы УМВД по Орловской области.

В полицию города Болхов Орловской области поступило сообщение о том, что в одну из больниц доставлен 33-летний мужчина с колото-резаными ножевыми ранениями.

Потерпевший рассказал, что к нему в автомобиль сел мужчина. Во время движения в ходе возникшего конфликта на почве ревности данный гражданин нанес ему более 30 ранений строительным ножом. Пострадавший выпрыгнул из автомобиля, а злоумышленник скрылся.

Неподалеку проезжала бригада скорой. Они увидели лежащего на обочине окровавленного мужчину рядом со стоящим автомобилем. Пострадавшего доставили в Болховскую ЦРБ.

Личность подозреваемого установили быстро: им оказался 41-летний житель Болховского района. Полицейские узнали, на каком такси он скрылся, и направили ориентировки в другие районы области и соседние регионы.

Окзалось, мужчина уехал в Тулу. На проспекте Ленина в районе Зеленстроя сбежавшего удалось задержать сотрудникам Росгвардии по Тульской области.

– На проспекте Ленина около одного из сетевых магазинов росгвардейцы обнаружили подходивший под описание автомобиль. Сотрудники Росгвардии блокировали транспортное средство и задержали находившегося в нем 41-летнего мужчину, — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в Орловской полиции, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» [ранее Росгвардия сообщала, что гражданин подозревается в убийстве, это было ошибочно].

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.