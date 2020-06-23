До 2025 года в Тульской области из аварийного жилья переселят более 5 тысяч человек

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Глава региона отметил, что этот вопрос в регионе в последние годы активно решался. По федеральной программе ликвидировано более 300 тысяч кв. м аварийного жилья, переселено порядка 17 тыс. человек. С 2019 года возобновлено федеральное финансирование этой программы. Однако вопрос переселения из аварийных домов не теряет своей актуальности. В прошлом году число обращений по нему существенно снизилось, но всё еще остается значительным.

Министр строительства Тульской области Константин Лопухов отметил, что ликвидация аварийного жилищного фонда — одно из приоритетных направлений жилищной политики региона. Он напомнил, что в структуру нацпроекта «Жилье и городская среда» входит федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В Тульской области целевые показатели этого проекта — расселение 107,7 кв. м аварийного жилищного фонда и переселение 5,4 тыс. человек.

Проект будет реализован в шесть этапов до 1 сентября 2025 года.

Как сообщил Константин Лопухов, в первом этапе — с января 2019 года до 31 декабря 2020-го — участвуют 7 муниципальных образований: Веневский, Заокский, Узловский районы, Алексин, Донской, Новомосковск и Тула. Всего планируется расселить 17,9 тыс. кв. м аварийного жилья и порядка 900 человек. На 1 июня расселено около 7000 кв. м в Узловском районе, Алексине, Новомосковске, Туле и Донском.

Второй этап переселения планируется реализовать до конца 2021 года. По соглашению с Фондом реформирования ЖКХ к этому моменту Тульская область должна расселить 17,9 тыс. кв. м и порядка 900 человек. В данном этапе участвуют 4 муниципальных образования: Донской, Кимовский, Узловский и Киреевский районы. Уже заключены контракты на 1400 кв. м. по г. Донскому, Узловскому и Киреевскому районам. Для Узловой и Донского программа переселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, будет выполнена на 100%.

В третьем этапе программы участвуют Кимовский, Щекинский, Богородицкий районы и Новомосковск. Проработана первичная документация расселяемого жилья, предоставления участков под строительство в Новомосковске, Щекине и Суворовском районе. Константин Лопухов отметил, что Тульская область взяла на себя обязательство завершить третий этап до 31 декабря 2021 года.

Министр также сообщил, что в регионе ведется активная работа по подготовке к 4-6 этапам программы. Прорабатываются участки под строительство, наличие технологических присоединений и другой инфраструктуры.

В области второй год реализуется региональная программа переселения аварийных домов, требующих первоочередного расселения. Это здания, признанные аварийными после 1 января 2017 года и не вошедшие в федеральную программу переселения.

Совместно с муниципальными образованиями сформирован список из 95 многоквартирных домов, находящихся в наиболее критическом состоянии.

В рамках региональной программы в 2019 году расселено порядка 7000 кв. м в Богородицком, Суворовском, Щекинском, Киреевском, Узловском районах и городе Донском. Расселено 48 многоквартирных домов, людям предоставлено 153 квартиры.

В 2020 году планируется расселить 14 многоквартирных домов площадью 5,6 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить порядка 257 человек в 5 муниципальных образованиях: Узловском, Щекинском, Богородицком районах и городе Донском.

По результатам программы в списке многоквартирных домов, находящихся в наиболее критическом состоянии, останется 33 дома площадью 14 тыс. кв. м. Они находятся в Богородицком, Щекинском, Кимовском районах и городе Донском и будут расселены в 2021 году.

Дополнительно ведется работа по расселению аварийных домов, не вошедших в федеральную программу и программу по расселению домов, находящихся в наиболее критическом состоянии. Благодаря этому были расселены 6 семей — жители пос. Серебряные Ключи Киреевского района. В 2019 году в п. Центральный расселено 1,6 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 75 человек.

В 2020 году в п. Центральный Суворовского района закончено строительство 5-этажного дома на 90 квартир общей площадью 4851 кв. м. Это позволит улучшить жилищные условия 192 человек. Работа по обеспечению жилищных прав граждан, проживающих в п. Центральный Суворовского района, будут продолжены.